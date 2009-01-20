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Ekonomi

Brezilya'da Aralık’ta 654 bin kişi işsiz kaldı

Küresel ekonomik kriz nedeniyle Latin Amerika'nın en büyük ekonomisi Brezilya'da geçen ay 654 bin kişi işini kaybetti.

20 Ocak 2009 02:00

Küresel ekonomik kriz nedeniyle Latin Amerika'nın en büyük ekonomisi olan Brezilya'da geçen ay 654 bin kişi işini kaybetti. krizden en çok etkilenen sektörler sanayi, tarım ve inşaat oldu.

Çalışma Bakanlığının açıkladığı Aralık ayı işsizlik rakamları, 1999 yılı Mayıs ayından bu yana kaydedilen en fazla kayıp anlamına geliyor.

Brezilya'da krizden en çok etkilenen sektörler sanayi, tarım ve inşaat oldu.

Ticaret Bakanı Carlos Lupi, iş kayıplarında doğrudan küresel krizin etkisi olduğunu söyledi.

Brezilya'da Aralık ayında 654 bin kişi işini kaybetmesine karşın 2008 yılı süresince iş hayatına 1,6 milyon kişi katıldı.

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