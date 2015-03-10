Brezilya'da 50 siyasetçi yolsuzluk soruşturmasına dahil ediliyor

Brezilya’da Federal Yüksek Mahkeme, Cumhuriyet Başsavcısı’nın talebi üzerine 50 siyasetçiyi yolsuzluk soruşturmasına dahil edecek. Dünyanın en büyük petrol şirketlerinden biri olan Petrobras’ı incelemeye devam eden savcılık, kurumla ilişkisi bulunan siyasetçileri yargıya intikal ettirmeye devam ediyor.

CİHAN’ın haberine göre, bir yıldır devam eden Lava Jato (jet yıkama) operasyonunda yolsuzluk soruşturmasında adı geçen Meclis Başkanı Eduardo Cunha, Senato Başkanı Renan Calheiros ve 1990-92 yılları arasında Devlet Başkanlığı yapmış Fernando Collor, en çok dikkat çeken isimler arasında yer alıyor. 4 dönemdir iktidarda bulunan İşçi Partisi’nden ise 8 kişi soruşturma listesinin içerisinde bulunuyor. Yüksek Mahkeme, Brezilya Devlet Başkanı Dilma Rousseff ve ana muhalefet lideri Aecio Neves’in ise delil yetersizliğinden dolayı soruşturma listesine dahil edilmediğini açıkladı.

Petrobras ihalelerinden yüzde 1 ile yüzde 3 arasında rüşvet aldığı iddia edilen iktidar ve muhalefet vekilleri, açılan soruşturma hakkında şaşırdıklarını ve Yüksek Mahkeme’ye kızgın olduklarını dile getirdiler. Senato Başkanı Renan Calheiros ise “Suçlu olmadığımızı biliyoruz, soruşturmanın arka planında hiçbir skandalın yaşanmayacağına dair söz veriyorum.” diye konuştu.

Dilma Rousseff ve hükümeti, koalisyon ortağı Demokratik Hareket Partisi'ndeki karışıklık, Brezilya Reali’nin dolar karşısında büyük değer kaybı, birçok eyalette öğretmenlerin ve kamyon şoförlerinin grev yapması ve son olarak milletvekillerine yönelik soruşturma skandalıyla, zor günler geçirmeye devam ediyor.