Brezilya'da 3 kişi, öldürdükleri 2 kadının etini yedi, etlerden börek yapıp sattı!

Brezilya dehşet verici bir olayla sarsıldı. 2'si kadın 3 zanlı, öldürdükleri 2 kadını yedi. Üstelik zanlıların, kurbanlarının etlerinden börek yaptıkları ve bunları yaşadıkları kasabada sattıkları ortaya çıktı.

Brezilya polisi, kayıp ihbarlarından yola çıkarak soruşturma başlattı. Gisele da Silva ve Alexandra Falcao adlı iki kadının öldürüldüğü anlaşıldı.

Soruşturmayı yürüten polis, iki kadını karate uzmanı Jorge Beltrao Negromonte'nin karısı ve sevgilisiyle birlikte öldürdüğünü belirledi.

Zanlılar, hem cinayeti hem de kurbanlarının etlerini yediklerini itiraf etti.

Ayrıca, kurbanların etlerinden börek yaparak, yaşadıkları kasabada sattıklarını söylediler.

Saldırganlar kurbanlardan kalanları ise evlerinin bahçelerine gömmüş.

Saldırganların elebaşısı Jorge Beltrao Negromonte'nin 50 sayfalık "Şizofrenik İfşaat" adlı kitabında da cinayetleri nasıl işlediğini yazdığı anlaşıldı.

Saldırganın kitapta, kadınları öldürme konusunda takıntılı olduğunu yazdığı da belirtiliyor.