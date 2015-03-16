Brezilya'da 1 milyon kişi, adı yolsuzluğa karışan devlet başkanının yargılanması için sokağa indi



Brezilya'da birçok eyalette düzenlenen geniş

katılımlı gösterilerde Devlet Başkanı Dilma Rousseff'ten yolsuzluk iddiaları nedeniyle yargı önünde hesap vermesi talep edildi.

Ülkedeki muhalefet partileri, 26 Ekim 2014'te ikinci kez devlet başkanı seçilen Rousseff'i, ülkenin en büyük petrol şirketi Petrobras'ın başındayken yolsuzluk yapmak ve rüşvet almakla suçluyor.

Gösterilerin en kalabalık gerçekleştirildiği yer Sao Paulo'daki Avenida Paulista oldu. Buradaki protestolara polise göre yaklaşık bir milyon kişi katıldı.

Rio de Janeiro, Belo Horizonte ve Başkent Brasilia'nın da aralarında bulunduğu birçok kentte on binlerce kişi sokakları doldurarak Başkan Rousseff'in yargılanması taleplerini seslendirdi.



Göstericiler yolsuzluk iddialarının dışında hükümetin ekonomi idaresinden ve mevcut durumdan duydukları hoşnutsuzluğu da dile getirdi.



Brezilya dışında gösterilerin gerçekleştiği yerler arasında ise Londra, Lizbon, Miami, New York ve Sidney yer alıyor.



Rousseff, 2003 ile 2010 yılları arasında devlete ait Petrobras'ın başkanlığını yapmıştı.



Rousseff'in başkanlığı sırasında Petrobras'ta yolsuzluk yapıldığı, ihalelere fesat karıştırıldığı, yetkililerin rüşvet aldığı iddia ediliyor.



Yüksek Mahkeme, geçen hafta aralarında siyasetçilerin de bulunduğu 54 kişi hakkında yolsuzluk iddialarıyla soruşturma açılmasına karar vermişti.

