Brezilya'yı sel vurdu: 18 kişi hayatını kaybetti, 35 binden fazla insan evlerini terk etti

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Brezilya'nın kuzeydoğusunda meydana gelen sellerde 18 kişi hayatını kaybetti ve 280'den fazla insan yaralandı.

Bahia eyaletinde yaklaşık 40 şehrin selden etkilendiği belirtildi.

Eyaletin valisi Rui Costa, "Bu çok büyük bir trajedi. Bahia'nın yakın tarihinde buna benzer bir şey hatırlamıyorum. Gerçekten dehşet verici. Çok sayıda ev ve sokak tamamıyla suyun altında kaldı.

Yetkililerden yapılan açıklamaya göre şu ana kadar 35 binden fazla insan evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Itambé kentinde bir barajın yıkılması, selin daha da ciddileşebileceği endişelerine sebep oldu.