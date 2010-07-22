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BREZİLYA YENİ HOCASINI ARIYOR  SAO PAULO (A.A)

22 Temmuz 2010 14:30

-BREZİLYA YENİ HOCASINI ARIYOR  SAO PAULO (A.A) - 22.07.2010 - 2010 Dünya Kupası'na çeyrek finalde veda eden Brezilya'nın yeni teknik direktörünün ilerleyen günlerde belli olacağı bildirildi. Brezilya Futbol Konfederasyonu (CBF) sözcüsü Rodrigo Paiva, gazetecilere yaptığı açıklamada, takımın başarısızlığı nedeniyle görevden alınan Dunga'nın yerine geçecek yeni teknik direktörün, birkaç gün içinde belli olacağını söyledi. Teknik direktörlük için adı geçen isimler arasında, Brezilya'yı 2002 yılında dünya şampiyonu yapan Luiz Felipe Scolari, Corinthians teknik direktörü Mano Menezes, Fluminense çalıştırıcısı Muricy Ramalho ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden El-Cezire takımını çalıştıran Abel Braga bulunuyor.

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