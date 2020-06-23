Brezilya yargısı, Devlet Başkanı Bolsonaro'ya maske takma mecburiyeti getirdi

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınını hafife almakla eleştirilen Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'ya mahkeme kararıyla toplum içinde maske takma mecburiyeti getirildi.

Hakim Renato Borelli, Brasilia Federal Bölgesi'nde yürürlükte olan bir kararname gereğince toplum içinde maskesiz dolaşması halinde Bolsonaro'nun 2 bin reallik (2650TL) para cezasına çarptırılabileceğini ifade etti.

Euronews'in aktardığına göre, Brezilyalı yargıç, "Bolsanaro'nun yürürlükteki yasalara saygı göstermesi ve halkın refahını sağlamak, bu nedenle de yeni koronavirüsün yayılmasını önlemek için sağlık önlemleri almakla yükümlü" olduğunu hatırlattı.

Bolsonaro son olarak bir mitingde destekçilerine maske takmadığı halde sarılmıştı.

Brezilya'da Covid-19 salgınında can kaybı resmi olarak 51 bini, vaka sayısı ise 1 milyon 110 bini geçti. Yapılan testlerin yetersiz olduğunu savunan uzmanlar vakalarla ilgili gerçek rakamların 15 kat daha fazla olabileceği uyarısında bulunuyor.