Dünya Kupası'nda teselli ikramiyesi Hollanda'nın: 3-0

2014 Dünya Kupası’nda yarı finalde Almanya'ya 7-1 mağlup olan Brezilya ile Arjantin'e penaltılarla elenen Hollanda, Estadio Nacional Stadı’nda 3.’lük için karşı karşıya geldi.



Cezayirli hakem Djamel Haimoudi'nin yönettiği maçta Wesley Sneijder, ısınma hareketleri yaparken sakatlandı ve kadrodan çıkartıldı.

Maça hızlı başlayan Hollanda 3. dakikada tartışmalı bir pozisyonda kazandığı penaltı atışında Van Persie'nin golüyle 1-0 öne geçti.



17. dakikada Blind, ceza sahası içinde buluştuğu topu filelere gönderdi ve Hollanda, skoru 2-0'a taşıdı.



Uzatma dakikalarında Wijnaldum'la bir gol daha bulan Hollanda, Brezilya karşısında 3-0 öne geçti.



Karşılaşmanın geri kalan dakikalarında başka gol olmazken, Hollanda, Brezilya'yı 3-0 mağlup etti ve 2014 Dünya Kupası'nda üçüncülüğe ulaştı.



İki takımın 11'leri

Brezilya: Julio Cesar, Maicon, Thiago Silva, David Luiz, Maxwell, Luiz Gustavo (Fernandinho), Paulinho (Hernanes), Ramires, Oscar, Willian, Jo



Hollanda: Cillessen (Vorm), Kuyt, De Vrij, Vlaar, Martins Indi, Blind (Janmaat), Clasie (Veltman), Wijnaldum, Jonathan De Guzman, Robben, Van Persie

Maçın önemli dakikaları

Karşılaşma Hollanda milli takımının vuruşu ile başladı.

2. dakikada Robben'i ceza sahasında düşüren Thiago Silva sarı kart görürken, Hollanda penaltı atışı kazandı.

3. dakikada Van Persie'nin kullandığı penaltı vuruşuyla Hollanda 1-0 öne geçti.

6. dakikada sol kanattan yapılan ortada Ramires kale sahası önünde topa vuramadı.

9. dakikada Robben sarı kart gördü.

15. dakikada Oscar ofsayt pozisyonuna yakalandı.

17. dakikada Blind'in penaltı noktası üzerinden yaptığı vuruşla Hollanda, Brezilya karşısında 2-0 öne geçti.

21. dakikada Oscar'ın ceza sahası dışından vuruşu, kaleci Cillessen'de kaldı.

29. dakikada Guzman'ın vuruşu, üstten auta çıktı.

34. dakikada Oscar'ın serbest vuruşunda, Hollanda savunması topu uzaklaştırdı.

39. dakikada Van Persie'nin ceza sahası dışından vuruşu, kaleci Cesar'ın ellerinde kaldı.

44. dakikada Oscar'ın kullandığı serbest vuruş, barajda kaldı.

İlk yarı Hollanda'nın 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarı Brezilyalıların vuruşuyla başladı.

Brezilya'da Luis Gustavo'nun yerine Fernandinho oyuna girdi.

54. dakikada Fernandinho’nun Robin Van Persie’ye yaptığı sert hareket sonrasında Cezayirli hakem düdüğünü çalıyor ve bu harektinden dolayı Fernandinho’yu sarı kartla cezalandırıyor.

57. dakikada Brezilya ikinci oyuncu değişikliğini yapıyor. Paulinho yerini Hernanes’e bırakıyor.

60. dakikada Oscar'ın pasıyla ceza yayı içinde sağ tarafta topla buluşan Ramires, dönerek vuruşunu yaptı ve top az farkla direğin dibinden dışarı gitti.

63. dakikada 25 metre mesafaden kazanılan serbest vuruşta topun başına David Luiz geliyor ve vuruşunda top kaleci Jasper Cillessen'de kalıyor.



68. dakikada orta alanın ilerisinde Brezilya yarı sahasında yaşanan hava topu mücadelesinde Arjen Robben, David Luiz’e faul yaptı.



70. dakikada Blind, sakatlığı sebebiyle oyuna devam edemiyor ve Hollanda ilk oyuncu değişikliğini zorunlu olarak gerçekleştiriyor. Daryl Janmaat, kalan dakikalarda Daley Blind’in yerine görev yapacak.

71′ Georginio Wijnaldum’un ara pasıyla ceza sahası önünde topa hareketlenen Robin Van Persie için bayrak kalkıyor.



90+1. dakikada, Veltman'ın pasıyla ceza alanı içinde buluşan Wijnaldum'un vuruşunda Hollanda skoru 3-0 yaptı.

Karşılaşmada başka gol olmazken, Hollanda, Brezilya'yı 3-0 mağlup etti ve 2014 Dünya Kupası'nı 3.lükle tamamladı.