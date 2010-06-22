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Dünya

Brezilya ve Çin selle sarsıldı

Asya ve Latin Amerika'nın iki büyük ülkesi onlarca vatandaşını sel felaketinde yitirdi.

22 Haziran 2010 03:00

T24- Latin Amerika ve Asya'nın iki büyük ülkesi, Brezilya ve Çin sel felaketi ile karşı karşıya.


Brezilya'nın kuzeydoğusunu etkisi altına alan yağışlarla gerçekleşen sel baskınları yüzünden binden fazla kişinin kayıp olduğu bildirildi. Şimdilik 45 olan ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.


Çin'in güneyindeki 10 bölgede etkili olan yoğun yağış sonucu meydana gelen sellerde ise ölenlerin sayısı 199'a çıktı. Ülkede 123 kişi ise kayıp.



2 MİLYONDAN FAZLA KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ


Çin'de 29 milyondan fazla insanın yaşamını olumsuz etkileyen sellerden dolayı 2 milyon 376 bin kişi tahliye edildi. 195 bin ev yıkılırken, 568 bin ev hasar gördü. 1,6 milyon hektar ekili alana zarar veren sellerin yol açtığı maddi kayıp 42,12 milyar yüeni (6,17 milyar ABD Doları) buldu.


Brezilya'da ise itfaiye görevlileri, Mundau Nehri kıyısındaki bazı köylerin haritadan silindiğini, bazılarına da ulaşılamadığını açıkladı.


KÖYLER HARİTADAN SİLİNDİ


Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ise, sel baskınları yüzünden evlerini tamamen ya da kısmen kaybeden binlerce insana yardım için federal fonlardan para ayrılması talimatı verdi.

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