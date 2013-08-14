Brezilya ve ABD, izleme skandalında ortak düşünmüyor

Brezilya Dışişleri Bakanı Antonio Patriota, ABD'nin izleme programını eleştirdi ve programla ilgili ABD'nin izahatlerinin tatmin edici olmaması halinde iki ülke arasındaki güvenin zarar göreceğini söyledi.

Patriota, ülkesini ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı John Kerry ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Brezilya'nın siyasi, diplomatik ve teknik kanallardan açıklamalar beklediğini, açıklamaların tatmin edici olmamaları halinde ABD ile aralarındaki güvenin zarara uğrayacağını bildirildi.

Antonio Patriota ayrıca "Egemenliği ihlal eden uygulamaları durdurmalıyız" ifadesini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry ise izleme programını savunarak, programın, ABD hükümetine bağlı üç bölümden onay aldığını söyledi.

ABD'nin, izleme programından rahatsız olan Brezilya'ya ve diğer ülkelere konuyla ilgili şeffaflık sağlamak için çalışacağı sözünü veren Kerry, "Brezilya'nın soruları olmasına darılmadık, şaşırmadık" dedi ve "bunun kesinlikle anlaşılabilir bir durum" olduğunu ifade etti.

Kerry, Brezilya'nın sorularının yanıtlarını alacağını ve bu meselelerin, görüştükleri diğer şeylerin önünde engel teşkil etmemesi için birlikte çalışacaklarını belirtti.

ABD Ulusal Güvenlik Ajansının (NSA) izleme skandalını ortaya çıkaran eski NSA sistem analisti Edward Snowden'ın basına sızdırdığı bilgilerde, NSA'nın Brezilya'yı ve diğer Latin ülkelerini hedef aldığının yer alması, Brezilyalı yetkilileri öfkelendirmişti.

ABD Dışişleri Bakanı ayrıca toplantıda İsrail-Filistin meselesine değinerek, İsrail'in barış görüşmeleri arifesinde yerleşim birimleri konusundaki açıklamaları yapmamış olmasının daha iyi olacağını düşündüğünü dile getirdi.

Kerry, söz konusu açıklamaların, Kudüs'te çarşamba günü yapılacak ikinci tur görüşmeleri tehdit ettiği görüşünde olmadığını sözlerine ekledi.