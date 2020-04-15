Brezilya üniversitelerinin ortak araştırması: Ülkedeki Covid-19 vakaları açıklananın 12 katı

Brezilya'da yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vakalarının hükümetin açıkladığı rakamlardan yüksek ihtimalle 12 kat daha yüksek olduğu açıklandı. Açıklama Brezilya'daki üniversiteler ve enstitülerin oluşturduğu konsorsiyumun (NOIS) yaptığı araştırmanın ardından geldi.

Independent Türkçe'nin aktardığına göre, ülkede çok az test yapıldığı ve yapılan testlerin sonuçlarının çok geç doğrulandığı belirtildi. Araştırmacılar 10 Nisan itibarıyla ölümle sonuçlanan vaka oranını Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) daha önce yayımladığı beklenen ölüm sayısıyla ilgili verilerle karşılaştırdı.

Konsorsiyumun ulaştığı beklenenden daha yüksek ölüm oranı, ülkede resmen doğrulanan Covid-19 vakası sayısının daha fazla olduğunu ortaya koydu. Araştırmacıların bulgularına göre ülke genelindeki vakaların sadece yüzde 8'i yetkililere bildirildi.

Konsorsiyuma göre hükümet tüm şüpheli vakalar yerine durumu ciddi vakaları test etmeye odaklanmış durumda. Hem konsorsiyum hem de sağlık yetkilileri uzun süredir test sonuçlarının geç elde edilmesinden de şikayet etti.

Resmî rakamlara göre ölü sayısı 1328, vaka sayısı 23 bin 430

Brezilya Sağlık Bakanı Luiz Henrique Mandetta daha önce yaptığı açıklamada test yapılmasının geliştirilmesi gerektiğini söylemiş ancak ülkenin büyüklüğü nedeniyle testlerin dağıtımının zor olduğunu vurgulamıştı.

Resmi rakamlara göre Brezilya'da pazartesi günü Covid-19 kaynaklı ölü sayısı 1328'e çıkarken, vaka sayısı 23 bin 430'a ulaştı.

Sağlık Bakanlığı'nın geçen haftaki verilerine göre şüpheli vaka sayısı 127 bin civarındayken test yapılanların sayısı 63 binde kaldı.

Konsorsiyum 20 Nisan itibarıyla ülkedeki Covid-19 vakası sayısının en iyi ihtimalle 25 bin 164'e, en kötü ihtimalleyse 60 bin 413'e yükseleceğini duyurdu.