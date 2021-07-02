"Brezilya toplumu bunu affetmez": Bolsonaro hükûmeti, aşı anlaşmalarında yolsuzluk yapmakla suçlanıyor

Brezilya'da hükûmetin aşılarla ilgili yolsuzluğa karıştığına ilişkin iddiaların da çıkmasıyla Koronavirüs salgınındaki tutumu tepki çeken Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'ya karşı öfke arttı. Brezilya'da hafta sonu bu ay üçüncü olacak bir protesto planlanıyor.

The Guardian'da yer alan habere göre, Bolsonaro hükûmetinin Covid-19 aşılarılarıyla ilgili görüşmelerde yolsuzluğa karıştığına ilişkin iddialar çıktı. Kardeşi Sağlık Bakanlığı'nda çalışan sağcı milletvekili Luis Miranda, Bolsonaro'ya Hindistan'ın Covaxin aşıları için yapılacak 1.6 milyar Brezilya Reali'lik anlaşma konusunda uyardıklarını söyledi. Anlaşmanın doğruluğuna ilişkin soru işaretleri olduğunu söyleyen Miranda, Bolsonaro'nun olası sorunlarla ilgili federal polisi görevlendirme sözü verdiğini aktardı.

Öte yandan polisler bu konuda herhangi bir uyarı almadıklarıı söyledi. Parlamento'da hükûmetin Covid-19 adımlarının incelendiği oturumda üç senatör, Bolsonaro'yu suistimalle suçladı. Miranda, söz konusu "Covaxin" aşı anlaşmasının "entrika" olduğunu söyledi.

Parlamentodaki iddiaların ardından Folha de Sao Paulo isimli gazete, Sağlık Bakanlığı lojistik şefinin AstraZeneca aşılarının Davati Medical Supply isimli bir şirketten alınması için milyon dolarlık bir rüşvet anlaşmasına girdiğini yazdı. Habere göre yetkili, aşı başına 1 dolar rüşvet talep etti.

Kongre'nin alt kanadının muhalefet lideri Allessandra Molon "Brezilya toplumu bunu affetmez. Yolsuzluk ve rüşvet yüzünden insanları ölüme terkettiler" dedi.

Brezilya'da bu hafta sonu binlerce kişi yeniden "Bolsonaro istifa" demek için sokağa çıkacak.