Brezilya Teknik Direktörü: Bence Türk Milli Takımı...

Brezilya Milli Takımı Teknik Direktörü Dunga, Türk halkına seslenerek 4-0'lık yenilginin büyütülmemesi gerektiğini belirtti. Türk futbolcuların hırslı ve güçlü olduğunu ifade eden Dunga, "Türk Milli Takımı bu kadar ağır eleştirilmemeli. Sonuçta bu bir hazırlık maçıydı. Avrupa Şampiyonası elemeleri sırasında Brezilya ile oynamak zordur. Terim hoca daha düşük performansa sahip milli takımlarla da maç yapabilirdi. Ama o maç aldatıcı olurdu. Terim bence akıllı iş yapmış" dedi.

Brezilya Milli Takımı Teknik Direktörü Dunga, Türkiye'yi 4-0 yendikleri maçın ertesinde sabah kahvaltısında Hürriyet'i ağırladı.

Türk Milli Takımı'na ilişkin görüşlerini dile getiren Dunga, Türkiye'den çok iyi izlenimlerle ayrıldığını vurguladı. Şükrü Saracoğlu Stadı'ndaki Türk seyircisine hayran kaldığını da ifade eden Dunga, ay yıldızlı ekibimiz hakkındaki düşüncelerini anlatırken, Brezilya'nın diğer ülkelerden farkını da ifade etti. İşte Dunga'nın sözleri:

‘7-1'i unutmak mümkün mü!’

- Dünya Kupası'nda Almanya karşısında aldığımız 7-1'lik hezimet tabii ki unutulmaz. Hem de kendi taraftarımızın önünde bu yenilgiyi almak çok ağır oldu. Biz bu skoru unutturmak için elimizden geleni yapacağız.

- Brezilya Milli Takımının maç yaptığı tüm maçlar kapalı gişe. Nedenini herkes biliyor. Futbol şov oyunu ise Brezilya bunu fazlasıyla taşıyor.

‘Kulübünde oynamayan futbolcuyu milli takıma almam’

- Brezilya Milli Takımında kadro oluşumunda futbolcunun takımlarında gösterdiği performansları dikkate alırız. Bir oyuncu ne kadar iyi olursa olsun, kulübünde oynamıyorsa forma vermem. Benim için dünya yıldızı, takımına faydalı ve takım oyununa katkısı olandır.

‘Terim bizi seçmekle akıllıca bir iş yaptı’

- Türk Milli Takımı bu kadar ağır eleştirilmemeli. Sonuçta bu bir hazırlık maçı. Fatih Terim dünyaca ünlü ve ciddi bir teknik direktör. Avrupa Şampiyonası elemeleri sırasında Brezilya ile oynamak zordur. Çünkü Terim tüm planlarını Kazakistan için yapmış. Türk Milli Takımı'nın Brezilya ile maç yapması her açıdan önemli. Terim hoca daha düşük performansa sahip milli takımlarla da maç yapabilirdi. Ama o maç aldatıcı olurdu. Terim akıllı iş yapmış.

‘2008'deki favorim Türkiye idi’

- 2002 Dünya Kupasında Türk futbolcularının neler yapabileceğini gördük. Sonraki düşüşü anlamış değilim. 2008 Avrupa Şampiyonası'nda benim favorim Türkiye idi. Türkiye yarı finalde Almanya'yı yenseydi, finalde İspanya'yı da rahat geçerdi. Çok güçlü kadrosu vardı. Türk Milli takımı Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası turnuvalarında mutlaka olmalı. Türk futbolcular hem çok hırslı hem de fizik kapasite yönünden güçlü.

‘Neymar'ın diğerlerinden farkı yok’

- Kadro oluşumunda zorluk çekmiyorum. Dünyanın her tarafında Rusya, Ukrayna, Almanya, İtalya, Fransa, İspanya, Portekiz'de Brezilyalı oyuncularımız var. Neymar takımda ne ise diğerlerine de aynı davranıyorum. Formda olan hazır olan, takımında oynayan için forma hazır bekliyor.

‘Brezilyalı futbolcuların en büyük avantajı...’

- Brezilyalı futbolcuların en büyük avantajı çocuk yaşlarda kumlarda tekniklerini ilerletmeleridir. Brezilya'da okullarda bilgi yarışması gibi futbol yarışmaları heyecanlı olur.

- Brezilya'da futbolcu fiyatları Avrupa'daki, gibi yüksek değil. Futbolcu her şeye aç olmalı.

‘Baklavanın tadı süper’

- Biz Brezilyalılar hazırlık maçlarını ciddiyet içinde oynamalıyız. Çünkü ülkemizde eleştirilerin sonu gelmez.

- Türkiye'ye yine gelmek isterim. Ayasofya'yı gezdim. İnanılmaz tarih kokuyor. Etkilendim.

- Bir menajer arkadaşım Gaziantep'ten baklava getirmiş. Tadı süper. Tatlı ile aram yok ama baklava müthiş...

- Kamp yaptığımız otelin yemekleri mükemmel. Balık ve et lezzetliydi.