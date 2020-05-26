"Brezilya, senin yüzünden bir sağlık tehdidine dönüştü": Trump'ın seyahat yasağının ardından Bolsonaro baskı altında

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ABD Başkanı Donald Trump'la yakın ilişkileriyle bilinen Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Beyaz Saray'ın vaka sayıları gittikçe aran Brezilya'dan ülkeye seyahati kısıtlamasının ardından tepki çekti. İşçi Partisi'nden Federal Kongre Üyesi Valmir Assunção, "Brezilya, Jair Bolsonaro yüzünden dünyaya bir sağlık tehdidi oluşturuyor, Başkan'ın yalakalık yaptığı ABD bile Brezilyalıların ülkesine girişini yasakladı" ifadelerini kullandı.

The Guardian'da yer alan habere göre, Brezilya 374 binden fazla Covid-19 vakası ile dünyada ABD'den sonra ikinci sıraya yerleşti. Brezilya'da Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 23 bini geçti.

Brezilya'da vaka artışının hızlanmasıyla Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany, dün Brezilya'dan ABD'ye girişlerin askıya alınmasına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. McEnany, açıklamasında, "Başkan bugün, son 14 gündür Brezilya'da bulunan yabancı kişilerin ABD'ye girişlerini askıya alarak ülkemizi korumak için kararlı bir adım attı." ifadesini kullandı.

Beyaz Saray'ın kararının ardından Covid-19 pandemisinin ilk günlerinden beri atılan adımları ciddiye almadığını belirten Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro tepki çekti. Trump'la yakın ilişkileri olduğu bilinen Bolsonaro, ülkeyi bir tehdit haline getirdiği için suçlandı. Brezilya Ulusal Kongresi'nden İşçi Partili Kongre Üyesi Valmir Assunçao, tepkisini Twitter'da göstererek "Brezilya, Jair Bolsonaro yüzünden dünyaya bir sağlık tehdidi oluşturuyor, Başkan'ın yalakalık yaptığı ABD bile Brezilyalıların ülkesine girişini yasakladı" yazdı.

Brezilya'da yayımlanan Estado de Minas gazetesi, "ABD'den Brezilya'ya: Kendi evinde kal" manşetine ve Bolsonaro destekçilerinin ABD bayraklı fotoğrafına yer verdi.