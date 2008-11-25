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Dünya

Brezilya sele teslim

Brezilya'da sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 64’e yükseldi, evlerini terk etmek zorunda kalanlar da 44 bini geçti

25 Kasım 2008 02:00

Brezilya'nın güneyinde, şiddetli yağışların neden olduğu sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 64’e yükseldi, evlerini terk etmek zorunda kalanlar da 44 bini geçti.

Son 25 yılın en kötü sel baskını nedeniyle acil durum ilan edilen Santa Catarina eyaletinde, arama kurtarma çalışmaları helikopterler ve teknelerle sürdürülüyor. Yetkililer, çok sayıda kişinin halen kayıp olduğunu ve can kaybı sayısının daha da artabileceğini belirtiyor.



Santa Catarina Valisi Luis Henrique Silveira, eyaletteki sel ve toprak kaymalarının 1,5 milyon kişiyi etkilediğini, 150 bin kişinin elektriksiz kaldığını söyledi.

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva da, federal hükümetin eyalete her türlü desteğe hazır olduğunu açıkladı.

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