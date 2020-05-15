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Dünya

Brezilya Sağlık Bakanı istifa etti

Brazilya Sağlık Bakanı göreve başlamasının üzerinden bir ay bile geçmeden istifa etti

15 Mayıs 2020 20:44

Brezilya Sağlık Bakanı Nelson Teich, göreve başlamasının üzerinden 1 ay bile geçmeden istifa etti

Reuters'ta yer alan habere göre, göreve başlamasının üzerinden bir ay bile geçmemişken istifa eden Teich, düzenlediği bir basın toplantısıyla istifasını duyurdu.

Brezilya, Koronavirüs vakaları sayısında Almanya ve Fransa’yı geçti. Perşembe günü itibarıyla Brezilya’daki tespit edilen vaka sayısı toplamı 200 binin üzerinde.

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