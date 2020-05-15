Brezilya Sağlık Bakanı istifa etti

Brezilya Sağlık Bakanı Nelson Teich, göreve başlamasının üzerinden 1 ay bile geçmeden istifa etti

Koronavirüs salgınını küçümseyen Brezilya’nın aşırı sağcı Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’nun, Koronavirüs salgınıyla mücadelede anlaşamadığı gerekçesiyle görevden aldığı Henrique Mandetta yerine göreve başlayan Sağlık Bakanı Nelson Teich istifa etti.

Reuters'ta yer alan habere göre, göreve başlamasının üzerinden bir ay bile geçmemişken istifa eden Teich, düzenlediği bir basın toplantısıyla istifasını duyurdu.

Brezilya, Koronavirüs vakaları sayısında Almanya ve Fransa’yı geçti. Perşembe günü itibarıyla Brezilya’daki tespit edilen vaka sayısı toplamı 200 binin üzerinde.