Brezilya: Rus aşısında nezleye sebep olan bir canlı virüs vardı

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Rusya devletine ait Gamaleya Enstitüsü'nün geliştirdiği Koronavirüs aşısı Sputnik V'yi onaylamayan Brezilya, aşının içinde nezleye sebep olan canlı bir virüs bulduklarını ifade etti.

Üst düzey bulaşıcı hastalık uzmanlarından Angela Rasmussen, AFP'ye yaptığı açıklamalarda, ''Bu aşının üretim sürecinin güvenliği konusunda soru işaretleri oluşturuyor'' dedi.

Gamaleya Enstitüsü iddiaları yalanladı.

Taraflar arasındaki tartışmanın merkezinde ''adenovirüs vektörü'' yer alıyor. Normalde insanlarda nezleye sebep olan bu virüs, aşılarda üreyemeyecek ve insan hücrelerine spike proteini geliştirmesi için DNA yönergeleri taşıyacak şekilde genetik olarak düzenleniyor. Bu sayede insan vücudunu gerçek Koronavirüse karşı hazırlıyor.

Sputnik V aşısı bu göre için iki ayrı adenovirüs vektörü kullanıyor: Birinci aşı için Ad26, ikinci aşı için ise Ad5.

Brezilya'nın sağlık denetim kurumu Anvisa, ikinci dozlara yapılan testlerde adenovirüsün vücuda girdiğinde üreyebilecek durumda olduğunu gördü.

Kanada Aşı ve Bulaşıcı Hastalıklar Organizasyonu'nda görev yapan Rasmussen, bunun yüksek ihtimalle bir ''kalite kontrol'' problemi olduğunu söyledi.