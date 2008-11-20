Brezilya Portekiz'i küçük düşürdü

Brezilya, Brasilia'nın Bezerrao Stadı'nda oynanan özel maçta Avrupa kıtasının güçlü ekibi Portekiz'i 6-2 mağlup etti.



Portekiz henüz dördüncü dakikada Danny ile öne geçmesine rağmen Luis Fabiano (3), ve Maicon'un golleriyle skor daha 55. dakikada Brezilya lehine 4-1 oldu.



Simao Sabrosa 62'de farkı ikiye indirdi, üç dakika sonra Elano Brezilya'nın beşinci golünü kaydetti. Karşılaşmanın skorunu birinci uzatma dakikasında Adriano belirledi.



Kasım ayından bu yana oynadığı kendi evindeki maçlarda gol atamayan Brezilya'nın bu farklı galibiyeti, ülkede hedef adam haline gelen teknik direktör Dunga'ya biraz olsun nefes aldırdı.



Beş kez dünya şampiyonu Güney Amerika ekibi, Portekiz'den önce evinde oynadığı son üç maçta Arjantin, Bolivya ve Kolombiya ile golsüz berabere kalmıştı.



Brezilya: Julio Cesar; Maicon (Daniel Alves), Luisao, Thiago Silva, Kleber (Marcelo); Gilberto Silva, Elano, Anderson (Josue), Kaka; Robinho (Alex), Luís Fabiano (Adriano)



Portekiz: Quim; Bosingwa, Bruno Alves, Pepe, Paulo Ferreira; Tiago (Raul Meireles), Maniche (Cesar Peixoto), Deco, Danny (Nani); Cristiano Ronaldo, Simao



