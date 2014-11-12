'Brezilya polisi 5 yılda 11 bin kişiyi öldürdü'

Brezilya Toplum Güvenlik Forumu’nun yaptığı araştırmaya göre Brezilya polisi son beş yıl içinde 11 bin kişiyi öldürdü. Bu sayı günde ortalama altı kişiye denk geliyor. Araştırmada ABD’deki kanun uygulayıcıların bu sayıya ancak 30 yılda ulaşabildiğini söyledi.

Sao Paulo merkezli kuruluşun raporu , Brazilya polisini, ‘öldürücü gücü kötüye kullanmak’la suçluyor.

Çalışma, kişi başı öldürme oranı en yüksek olan eyaletin Rio de Janeiro olduğunu söylüyor.

Associated Press haber ajansından alıntı yapan rapor, 2013’te eyalette 416 civarında insanın öldürüldüğünü kaydetti.

'Ülkede 10 dakikada bir cinayet işleniyor'

Çalışma ayrıca, geçen sene Brezilya’da 50 bin 806 kişinin cinayete kurban gittiğini söylüyor. Bu sayı her on dakikada bir cinayet işlenmesi demek.

Rapora göre, kurbanların büyük kısmı siyahi, ve yarısından fazlası 20 yaş ve altında.

Silahlı suçlarda dünyanın en yüksek oranlarından biri Brezilya’da.