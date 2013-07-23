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Dünya

Brezilya, Papa ziyareti dolayısıyla gergin

Papa Francis'in, 120 milyon Katoliğin yaşadığı Brezilya'ya yaptığı ziyaret, protestoların tekrar başlamasına sebep olabilir. Zira ziyaret Brezilya'ya 52 milyon dolara mal oldu.

23 Temmuz 2013 15:24

Arjantinli Papa Francis, ilk yurtdışı ziyareti için 120 milyon Katoliği barındıran komşu ülke Brezilya'yı seçti. Dünya Gençlik Günü vesilesiyle Brezilya'ya gelen Papayı karşılayanlar arasında Devlet Başkanı Dilma Rusef ve Rio Başpiskoposu da vardı.
 

'Papa Mobil'e bindi

 
Papa Francis'i taşıyan araç trafikte zaman zaman zor anlar yaşadı, Papayı görmek isteyen kalabalıklar konvoyun birkaç defa durmasına neden oldu.
 
Camları kurşun geçirmeyen "Papa Mobil"e binen Francis, kendisini görmeye gelen binlerce Katoliği selamladı, uzatılan bir çocuğu öptü.
 
Daha sonra helikoptere binen Papa, Devlet Başkanı Dilma Rusef'le ortak toplantı düzenleyeceği Guanabara Sarayına ulaştı. 
 

Sosyal eşitlik mesajı verdi

 
Papa kısa konuşmasında kardeşlik mesajı verdi, "Elimde ne gümüş ne altın var ancak size bana verilen en değerli şeyi getirdim yani İsa'yı. Kalplerde yanan kardeşlik ateşini canlandırmaya geldim" dedi.
 
Dilma Rusef ise Papa'nın gençlerin sosyal adalet ve fırsat eşitliği isteklerine katıldığını belirtti. Ortak düşmanın ise "eşitsizlik" olduğunun altını çizdi.
 
Rusef'in sosyal adalet vurgusunun altında ise Brezilya'yı haziran ayı boyunca sarsan gösteriler var.
 

Harcamalar, halkı tekrar sokaklara dökebilir

 
Kamu harcamalarının sağlık ve eğitim yerine Dünya Kupası ve Olimpiyatlar gibi büyük organizasyonlar için yapıldığını savunan yüz binler, ülke çapında geniş çaplı gösteriler düzenlemişti. Gösterilerde Papanın ziyareti de tartışma konusuydu. 
 
10 bin polis ve 14 bin askerin görev başında olacağı ziyaret sırasında, lojistik harcamalarla beraber devletin kasasından 52 milyon doların çıkması bekleniyor. Yetkililer gösterilerin tekrarlanma ihtimalinden endişe ediyor. 

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