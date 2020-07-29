Brezilya'nın sağlık sistemi alarm veriyor

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vaka sayısının 2,5 milyona, virüs kaynaklı ölü sayısının da 90 bine dayandığı Brezilya'da virüsü atlatanların sayısı 1,7 milyonu aşarken, hastaneler ve ülkenin sağlık sistemi virüse karşı çetin mücadele yürütüyor.

Bazı eyaletlerde ise yüzde 90’lara varan yoğun bakım doluluk oranları alarm veriyor.

Brezilya’da ticaretin kalbi ve yaklaşık 46 milyonluk nüfusu ile en kalabalık eyaleti Sao Paulo, virüs kaynaklı 21 binden fazla ölüm ve 480 bini aşan vakayla salgının Brezilya'daki merkez üssü olarak öne çıktı.

Eyalette, hastanelerde yoğun bakım ünitelerindeki doluluk oranı yüzde 66 olarak kaydediliyor.

Öte yandan Sao Paulo, artan ölümlere rağmen marttan hazirana kadar salgına karşı uyguladığı önlemleri geçen ay kaldırmaya başladı.

Haziran ayında önce sokak işletmelerini açan eyalet yönetimi, ardından alışveriş merkezleri, bar, lokanta ve güzellik salonlarının açılmasına izin verdi.

Sao Paulo Belediyesi, her yıl şubat ayında gerçekleştirilen Sao Paulo sokak karnavalının ve samba okulları geçit töreninin 2021 yılı için ertelendiğini duyurdu. Sao Paulo Samba Okulları Birliği, karnavalın mayısın sonunda veya temmuz başında, henüz kesinleşmeyen bir tarihte yapılmasını öneriyor.