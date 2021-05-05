Brezilya'nın eski Sağlık Bakanı: Bolsonaro, Koronavirüs salgınında uyarıları dinlemedi; trajedinin önünü açtı

Brezilya'da eski Sağlık Bakanı Luiz Henrique Mandetta, Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun Koronavirüs salgınıyla ilgili kendisine yapılan uyarıları ciddiye almadığını, on binlerce insanın hayatını tehlikeye atan 'aşırı tehlikeli yola' girdiğini söyledi.

The Guardian'da yer alan habere göre, Brezilya'da Koronavirüs salgınına karşı atılan adımların incelendiği Senato soruşturması için ifade veren eski Sağlık Bakanı Mandetta, Bolsonaro'nun adımlarının önlenebilir bir trajedinin yolunu açtığını söyledi.

Mandetta, bir senatörün, Bolsonaro'nun Covid-19'a karşı planlanan uluslararası bilimsel uygulamalara karşı duruşunun çok sayıda ölüme neden olup olmayacağına dair sorduğu soruya "Evet" yanıtını verdi.

Salgının başında Sağlık Bakanı olarak görevini yürüten Mandetta "Onu sistematik bir şekilde uyardım" dedi. Geçen yıl nisan ayında görevden alınan Mandetta, Bolsonaro'yu kısıtlamalar gelmemesi durumunda yılın sonunda 180 bin Brezilyalının ölebileceğine dair uyardığının altını çizdi.

Brezilya'da Koronavirüs salgınını ciddiye almayan, kapanma önlemlerine karşı duran Bolsonaro'nun salgındaki tutumuna karşı yükselen öfke sonucu senatoda bir soruşturma başlatıldı. Eski Sağlık Bakanı Mandetta ilk ifade verenlerden oldu.