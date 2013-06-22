Brezilya nereye gidiyor?

T24 yazarı Erol Anar’a göre, Brezilya’da dün gece son yılların en büyük gösterileri yapıldı. Facebook üzerinden yapılan çağrılarla 100’ün üzerinde kentte gösteriler yapıldı. Űlkenin dört bir yanında sokağa çıkan göstericiler, Dünya Kupası’na karşı konumlandılar. Çünkü Dunya Kupası için harcanan para 15 milyar dolardan fazla. İnsanlar bu para ile hastane, kaliteli eğitim yapılmasını talep ediyorlar. Toplu taşıma ücretsiz olmalı hareketi de büyüyor. İnsanlar son derece yaygın olan rüşvet olaylarına karşı da sabırlarını yitirdiler.

Brezilya’dan bildiren Anar’a göre, bilet fiyatlarının düşürülmesi halkın tepkisini azaltmadı, çünkü insanlar artık daha çoğunu istiyorlar. Sınıflar arasındaki gelir dağılımının son derece adaletsiz olduğu ülkede Morro’lardan (Tepedeki gecekondu semtleri) inen Rio de Janeiro yoksulları adaletsiz sisteme karşı öfkelerini haykırıyorlar. Şehirlerde görülen yağmacılık olayları ise, medyanın karşı çabasına rağmen gösterilere gölge düşüremiyor. Çünkü örneğin Rio’da dün gece en az 300 bin gösterici vardı ve ancak 200-300 kişi yağmacılık olaylarına karıştı.

Dün gece (20 Haziran 2013) ilginç olaylardan birisi daha yaşandı. Brezilya Başkan Dilma Roussef içerideyken, halk yeniden Ulusal Kongre’yi kuşattı. İçeride hapis kalan Başkan ve bakanlarının şoka uğradıkları bildirildi.

Brezilya’da gösteriler belirsiz bir süre daha devam edecek. Başkan Dilma, Japonya seyahatini erteledi. Gösterilerin nereye varacağını şu an kimse tahmin edemiyor. Bugün sabahtan itibaren Başkan Dilma, bakanlarıyla acil toplantı halinde.



Gosteriler biraz daha büyürse, Brezilya, 2014 Dünya Kupası organizasyonunu kaybedebilir, hatta Başkan ve hükümetini istifaya kadar götürebilir.