T24 LogoT24 Logo
Spor

Brezilya Milli Takım kadrosu açıklandı; Talisca ve Giuliano yok!

İşte 'Sambacılar'ın 23 kişilik kadrosu

15 Mayıs 2018 17:01

Brezilya Milli Takımı, 23 kişilik Dünya Kupası kadrosunu açıkladı. Kadroda Beşiktaşlı Anderson Talisca ve Fenerbahçeli Giuliano yer almadı.

Sakatlığı nedeniyle durumu belirsizliğini koruyan Neymar, kadroda yer aldı. İşte Brezilya'nın Rusya'da yapılacak Dünya Kupası'ndaki 23 kişilik kadrosu:

Kaleci: Alisson, Ederson, Cássio

Savunma: Danilo, Fagner, Marcelo, Filipe Luís, Thiago Silva, Marquinhos, Miranda, Geromel

Orta saha: Casemiro, Renato Augusto, Coutinho, Douglas Costa, Willian, Fernandinho, Paulinho, Fred

Forvet: Neymar, Taison, Gabriel Jesus, Roberto Firmino

ETİKETLER

GiulianoTaliscaBrezilyamilli takımkadro

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

ABD’de bir ilk! Türkiyeli emniyet müdürü göreve başladı; Kur'an-ı Kerim'e...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

Van'daki çığ felaketinde iki günde 38 kişi hayatını kaybetti...

Sabiha Gökçen'de yolcu uçağı inişte parçalandı; 3 kişi öldü, 179...

Sabiha Gökçen'de parçalanan uçağı kurtarma ekipleri ve kontrol kulesi arasındaki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24