Brezilya Milli Takım kadrosu açıklandı; Talisca ve Giuliano yok!

Brezilya Milli Takımı, 23 kişilik Dünya Kupası kadrosunu açıkladı. Kadroda Beşiktaşlı Anderson Talisca ve Fenerbahçeli Giuliano yer almadı.
Sakatlığı nedeniyle durumu belirsizliğini koruyan Neymar, kadroda yer aldı. İşte Brezilya'nın Rusya'da yapılacak Dünya Kupası'ndaki 23 kişilik kadrosu:
Kaleci: Alisson, Ederson, Cássio
Savunma: Danilo, Fagner, Marcelo, Filipe Luís, Thiago Silva, Marquinhos, Miranda, Geromel
Orta saha: Casemiro, Renato Augusto, Coutinho, Douglas Costa, Willian, Fernandinho, Paulinho, Fred
Forvet: Neymar, Taison, Gabriel Jesus, Roberto Firmino