Brezilya lideri Bolsonaro: Durum hiç de abartıldığı gibi değil

Brezilya'nın aşırı sağcı lideri Jair Bolsonaro, koronavirüs salgınını hafife alan açıklamalarına devam etti ve "durumun hiç de abartıldığı gibi olmadığını" söyledi.

Bolsonaro ayrıca, ülkedeki herhangi bir hastanenin salgın nedeniyle tam kapasitesine ulaşmadığını savundu.

Başkent Brasilia'daki resmi konutunun önünde papazlara konuşan Bolsonaro, eaylet valilerine "radikal" davranmamaları çağrısında bulundu ve karantina önlemlerinin ekonomiye büyük bir darbe vurduğunu söyledi.

Brezilya lideri ayrıca, halkın yüzde 60 ila 70'nin virüsü kapacağını söyledi.

John Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre Brezilya'da bugüne kadar 7 bin 910 Koronavirüs vakası tespit edilirken, 299 kişi hayatını kaybetti. Son günlerde dünya genelinde birçok yetkili, salgını en başta ciddiye almadıklarını söyleyerek özeleştiri yapmıştı.