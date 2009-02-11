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Spor

Brezilya İtalya'yı devirdi

Brezilya, Emirates Stadı'nda oynanan özel maçta İtalya'yı Elano ve Robinho'nun golleriyle 2-0 mağlup etti.

11 Şubat 2009 02:00


Brezilya, Emirates Stadı'nda oynanan özel maçta İtalya'yı Elano ve Robinho'nun golleriyle 2-0 mağlup etti.

Dünya futbolunun iki devi Brezilya ile İtalya, özel maçta Londra'da karşı karşıya geldi.

2010 Dünya Kupası elemelerine hazırlık kapsamında Emirates Stadı'nda yapılan ve NTV Spor'dan canlı yayınlanan mücadelede gülen taraf Brezilya oldu.

Elano ve Robinho'nun attığı gollerle Brezilya, güçlü rakibini 2-0 yenmeyi başardı.

Karşılaşmaya hızlı başlayan taraf İtalya olurken, oyunun kontrolünü kısa süre içinde ele geçirmeyi başaran Brezilya, 13. dakikada Elano'nun kaydettiği gol ile 1-0 öne geçti.

Golü bulduktan sonra da İtalya kalesine etkili gelmeye devam eden Brezilya, Manchester City forması giyen Robinho'nun şık golüyle farkı 2'ye çıkarttı.

Karşılaşmanın kalan bölümünde iki takım da gol bulmayı başaramazken, Brezilya sahadan 2-0'lık sonuçla galip ayrıldı.

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