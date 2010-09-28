-BREZİLYA İLE İRAN'DAN DOSTLUK MAÇI SAO PAULO (A.A) - 28.09.2010 - Brezilya ile İran milli futbol takımlarının gelecek ay Birleşik Arap Emirlikleri'nde dostluk maçı yapacakları açıklandı. Brezilya Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, maçın büyük ihtimalle 7 Ekim'de yapılacağı belirtildi. Federasyon yetkilisi, resmi bilginin, iki ülke arasında varılacak anlaşmanın ardından yapılacağını, Brezilya'nın bu maçtan sonra başka bir ülke milli takımıyla da karşılaşacağını, ancak rakibin henüz belirlenmediğini kaydetti.