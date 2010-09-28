T24 LogoT24 Logo
Spor

BREZİLYA İLE İRAN'DAN DOSTLUK MAÇI SAO PAULO (A.A)

28 Eylül 2010 12:18

-BREZİLYA İLE İRAN'DAN DOSTLUK MAÇI  SAO PAULO (A.A) - 28.09.2010 - Brezilya ile İran milli futbol takımlarının gelecek ay Birleşik Arap Emirlikleri'nde dostluk maçı yapacakları açıklandı. Brezilya Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, maçın büyük ihtimalle 7 Ekim'de yapılacağı belirtildi. Federasyon yetkilisi, resmi bilginin, iki ülke arasında varılacak anlaşmanın ardından yapılacağını, Brezilya'nın bu maçtan sonra başka bir ülke milli takımıyla da karşılaşacağını, ancak rakibin henüz belirlenmediğini kaydetti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24