Brezilya Futbol Federasyonu'ndan cinsiyet eşitliği kararı; kadın ve erkek milli takım oyuncularına aynı ücret ödenecek

Brezilya Futbol Federasyonu, futbolda ayrımcılığı önleme konusunda önemli bir adım attı. CBF, kadın ve erkek milli takım oyuncularına eşit para ödeneceğini açıkladı.

Tüm sporcular hazırlıklar ve maç günlerinde aynı günlük ve ödül parası alacaklar. CBF Başkanı Rogerio Caboclo kararın Mart ayında alındığını duyururken, "Mart ayından bu yana CBG, günlük ödemeleri ve ödülleri eşit bir şekilde yapma kararı aldı ve bunu oyunculara bildirdi. Milli takıma çağrılanlar bu süre içerisinde eşit ücret alacak" dedi.

Caboclo, Olimpiyatlar ve Dünya Kupası'na da aynı uygulamanın devam edeceğini vurgularken; "Daha fazla cinsiyet ayrımcılığı olmayacak; CBF, kadın ve erkek sporculara eşit davranacak" ifadelerini kullandı.

Futbolda eşit ücret uygulamasına daha önce Avustralya, Norveç ve Yeni Zelanda gibi ülkeler geçmiş; Kadınlar Dünya Kupası'nın son sahibi Amerika Birleşik Devletleri takımının ABD Futbol Federasyonu aleyhine açtığı dava mahkemece reddedilmişti. Ancak, ABD Milli Takım oyuncuları kararı temyize götürmüştü.