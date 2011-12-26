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Brezilya ekonomisi İngiltere'yi solladı

İngiliz Daily Telegraph Gazetesi, İngiltere ekonomisinin Brezilya'nın arkasında kalarak 7. sıraya gerilediğini yazdı.

26 Aralık 2011 02:00

T24 - İngiliz Daily Telegraph Gazetesi, İngiltere ekonomisinin Brezilya'nın arkasında kalarak 7. sıraya gerilediğini yazdı.
 
İngiliz Daily Telegraph Gazetesi, Brezilya ekonomisinin İngiltere'yi geçtiğini duyurdu.

Gazete, Rusya ve Hindistan'ın da İngiltere'nin önüne geçmesinin uzak olmadığını belirtti.

İş ve Ekonomi Araştırmaları Merkezi'nin (CEBR) verilerine göre, İngiltere, ABD, Çin, Japonya, Almanya, Fransa ve Brezilya'nın ardından dünyanın en büyük 7. ekonomisi.

BRIC olarak adlandırılan gelişmekte olan ülkeler Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin'in önde gelen Batılı ülkeleri geçmekte olduğuna dikkat çeken merkezin uzmanlarından Douglas McWilliams, ''Asya ülkeleri ve emtia üreten ekonomiler yukarılara doğru tırmanıp Avrupa gerilerken, dünyanın ekonomi haritası da değişiyor'' dedi.

Euro Bölgesi ülkelerinin borç krizinin çözülmemesi durumunda Avrupa'da derin bir resesyon yaşanacağı da CEBR'ın tahminleri arasında.

Daily Telegraph, 2020 yılına kadar İngiltere'nin en büyük ekonomiler sıralamasında sekizinciliğe gerileceği tahminlerine de yer verdi.


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