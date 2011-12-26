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Ekonomi

Brezilya ekonomide İngiltere'yi geçti LONDRA (A.A)

26 Aralık 2011 16:57

-Brezilya ekonomide İngiltere'yi geçti LONDRA (A.A) - 26.12.2011 - Brezilya ekonomisi, İngiltere'yi geçerek dünyanın 6'ncı büyük ekonomisi oldu. BBC'nin haberine göre, Ekonomi ve İş Dünyası Araştırmaları Merkezi (CEBR), gelişmekte olan ülkelerin batılı ülkeleri geçmekte olduğuna dikkati çekerek, son dönemde dünya ekonomik görünümünün Asya ülkelerinin yukarı doğru tırmanırken, Avrupa ülkelerinin gerilediğini gösterdiğini belirtti. CEBR, Avro Bölgesi'ndeki borç krizinin çözülmesi halinde bölge ekonomisinin gelecek yıl yüzde 0,6, çözülememesi durumunda ise yüzde 2 daralacağı tahmininde bulundu. İngiltere'nin bu yıl ABD, Çin, Japonya, Almanya, Fransa ve Brezilya'nın ardından dünyanın en büyük 7'inci ekonomisi olduğunu vurgulayan CEBR, İngiltere ekonomisinin 2016'da ise Fransa'yı geçmesinin beklendiğine işaret etti. CEBR, Rusya ekonomisinin bu yıl dünyanın 9'uncu, Hindistan'ın ise 10'uncu büyük ekonomisi olduğunu öngördü. Rusya ekonomisinin 2020'de dünyanın 4'üncü, Hindistan'ın da 5'inci büyük ekonomisi olmasını bekleyen CEBR, Almanya'nın ise söz konusu tarihte 7'inciliğe, İngiltere'nin 8'inciliğe, Fransa'nın ise 9'unculuğa gerileyeceğini tahmin ediyor. Brezilya'nın nüfusu yaklaşık 200 milyonla İngiltere'ninkinden üç kat daha fazla düzeyde bulunuyor.

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