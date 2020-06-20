Brezilya, dünyada Koronavirüs vaka sayısı 1 milyonu geçen ikinci ülke oldu

Brezilya, ABD'den sonra dünyada Koronavirüs vaka sayısı 1 milyonu geçen ikinci ülke oldu. Ülkede son 24 saat içinde ise 54 bin rekor yeni vaka sayısı kaydedildi. Ülkede Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 49 bine vardı.

Uzmanlar, Brezilya'daki vaka sayısının resmi rakamlardan yedi kat fazla olabileceğini belirtiyor. Ülkede test sayısının yetersiz olması nedeniyle çok az kişiye test yapılabiliyor. Bunun yanı sıra, ölü sayısının da açıklanandan daha yüksek olabileceği tahmin ediliyor.