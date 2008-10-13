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Spor

Brezilya dolu dizgin

13 Ekim 2008 03:00


2010 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde Venezuela'ya konuk olan Brezilya sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrıldı. 

Venezuella karşısına maçın mutlak favorisi olan Brezilya adına yakışır bir performansla sahadan net bir galibiyet alarak ayrıldı.

Maçın henüz beşinci dakikasında Kaka'nın attığı golle 1-0 öne geçen Sambacılar, dokuzuncu dakikada Robinho'nun attığı golle maça adeta 2-0 önde başladı. 19'da sahneye çıkan bu yıla en iyi girişi yapan Brezilyalılar'dan birisi olan Adriano oldu. Interli golcü skoru 3-0'a getirirken ilk yarının skorunu da ilan etmiş oldu.

İlk yarıdaki tempo ve gol yağmuruna ikinci yarı devam edemeyen Sambacılar, 66'da Robinho'nun attığı golle deplasmanda üç puanı 4-0'la almış oldu.

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