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Dünya

Brezilya Devlet Başkanı 'yaşadığını kanıtlamadığı' için emekli maaşından oldu

Sao Paulo eyaleti yetkilileri, Devlet Başkanı Michel Temer'e, emekli maaşını ödemeyi durdurdu

03 Şubat 2018 02:16

Brezilya’da Sao Paulo eyaleti yetkilileri, yaşadığını resmi olarak kanıtlamadığı için eski eyalet savcısı olan Devlet Başkanı Michel Temer’e maaşını ödemeyi kesti.

Telam ajansının aktardığına göre, Sao Paulo eyaleti yetkilileri, yaşadığını resmi olarak kanıtlamadığı için Devlet Başkanı Michel Temer'e, emekli maaşını ödemeyi durdurdu.

Brezilya Devlet Başkanı Michel Temer'in yaşadığını göstermek için gerekli belgeleri eylül ayında sunması gerekiyordu. Ancak Temer'in işlemleri yapmaması nedeniyle kasım ve aralık ayında 45'er bin real olan (15 bin dolar) maaş ödemesi yapılmadı.

Brezilya Devlet Başkanlığı, durumu vakit yetersizliğiyle açıkladı.

Temer 1999 yılında Sao Paulo savcılığı görevinden emekli olmuştu.

 

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