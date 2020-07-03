Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, zorunlu maske takma yasa tasarısını veto etti

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında Parlamento'da kabul edilen maske takma zorunluluğu yasa tasarısının bazı kısımlarını veto etti.

Koronavirüs salgınının Latin Amerika'daki merkez üssü konumunda bulunan Brezilya'da can kayıpları artmaya devam ediyor. Parlamento tarafından Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında halkın tüm kamusal alanlarda maske takmasını zorunlu hale getirilen yasa tasarısı Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, tarafından kısmi olarak veto edildi.

Bolsonaro, tasarının mağazalarda, dini alanlarda ve okullarda zorunlu olan bölümlerini veto ederken, açık alanlar ve toplu taşıma araçları kısmını ise kabul etti. Başkan Bolsonaro, ayrıca kamunun yoksul nüfusa maske dağıtmasını ve şirketlerin çalışanlarına ücretsiz maske tedarik etmesini zorlayan maddeleri de veto etti.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Temyiz Mahkemesi, Bolsonaro'ya maske takma zorunluluğu getiren mahkeme kararını "gereksiz" bularak bozmuştu.

Brezilya'da toplam Koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 508 bin 991'e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 62 bin 304'e yükseldi. Brezilya, ABD'nin ardından dünyada Koronavirüs salgını nedeni ile en fazla can kaybının yaşandığı ikinci ülke konumunda bulunuyor.