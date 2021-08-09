Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, Yüksek Seçim Mahkemesi Başkanı'na küfretti

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Facebook'ta açılan bir canlı yayın sırasında ülkenin Yüksek Seçim Mahkemesi Başkanı'na küfretti.

Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, Santa Catarina eyaletinde destekçileriyle bir araya geldiği sırada Facebook'ta canlı yayın açıldı.

Yayın sırasında destekçileriyle konuşan Bolsonaro, Yüksek Seçim Mahkemesi Başkanı Luis Roberto Barroso için "o. çocuğu" ifadesini kullandı.

Bolsonaro'nun Barroso'ya küfrettiği anlar kısa süre içinde yayılırken canlı yayın resmi hesaptan kaldırıldı.

Bolsonaro aynı gün yaptığı bir konuşmada Barroso'yu "pedofili ve uyuşturucuyu savunmakla" suçlamıştı.

Sözlü saldırıya yanıt veren Barroso, işini doğru yaptığını söyledi.

Senato Başkanı Rodrigo Pacheco, Bolsonaro'nun hakaretlerinin "kabul edilemez" olduğunu belirtti.

Brezilya'da Bolsonaro ve Yüksek Mahkeme arasındaki gerilim devlet başkanının seçim hilelerine dair asılsız ithamlarına yönelik soruşturma açılmasını onaylanmasıyla arttı.

Brezilya’da oylar, seçim merkezlerindeki elektronik ortamlarda kullanılırken, Bolsonaro uzun süredir ülkede 1996’dan bu yana uygulanan bu sistemi eleştirmiş, ülkenin oy kullanma sisteminin sahtekarlığa açık olduğu iddiasında bulunmuştu.