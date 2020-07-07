Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro üçüncü kez Covid-19 testi yaptırdı: Akciğerlerim temiz

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) semptomları gösterdiği için test oldu. Bolsonaro, testin ardından çektirdiği akciğer filminin temiz olduğunu söyledi.

CNN Brezilya'nın aktardığına göre, Bolsonaro'nun ateş gibi Covid-19 semptomları göstermesinin ardından üçüncü defa Covid-19 testi oldu.

Başkanlık Sarayı önünde destekçilerine seslenen Bolsonaro, hastaneden geldiğini ve test olduğunu duyurdu. Bolsonaro "Çok yaklaşamam, akciğer filmi çektirdim. Akciğerler temiz" dedi.

Başkanlık ofisi Bolsonaro'nun evde ve iyi durumda olduğunu açıkladı.

Jair Bolsonar, yeni tip Koronavirüs salgınının başından bu yana pandemiyi hafife alan açıklamalar yaptığı ve maske takmayı reddettiği için eleştiriliyordu.