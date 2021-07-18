Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro taburcu olacak

Bolsonaro, kronik hıçkırık rahatsızlığı nedeniyle 14 Temmuz'da başkent Brasilia'daki askeri hastaneye kaldırılmıştı. Hastaneden yapılan açıklamada, Bolsonaro'nun sağlık durumunun iyiye gittiği belirtilerek, birkaç gün içinde taburcu edilebileceği bildirildi. Bolsonaro'nun bugün itibariyle çorba ve püre yemeye başladığı kaydedildi.

Ülkenin kuzeyindeki Ceara eyaletinde bir banka şubesinin açılışına çevrimiçi olarak katılan Bolsonaro, kendini iyi hissettiğini ve işe geri dönmek için can attığını söyledi. Bolsonaro burada yaptığı konuşmada, "Kendimi iyi hissediyorum. Yaşadığım sorun 2018'de aldığım bıçak yarasından kaynaklanıyor, zaman zaman bağırsaklarımı etkiliyor. İşe geri dönmek, arkadaşlarımı görmek ve Brezilya'yı harekete geçirmek için sabırsızlanıyorum" dedi.