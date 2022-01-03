Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro hastaneye kaldırıldı

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun bağırsak tıkanıklığı sebebiyle hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Brezilya medyasının aktardığına göre, 66 yaşındaki Bolsonaro tedavi için tatilde olduğu Sao Paulo'daki Vila Nova Star Hastanesi'ne götürüldü.

Devlet Başkanı Bolsonaro, Twitter hesabından fotoğraf paylaşarak, dün öğlen yemeğinden sonra kendisini kötü hissetmeye başladığını belirtti. Gece saatlerinde hastaneye geldiğini belirten Bolsonaro, "Karın bölgesinde iç tıkanıklık sebebiyle muhtemel bir ameliyat için daha fazla test yapılacak." ifadesini kullandı.