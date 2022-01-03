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Dünya

Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro hastaneye kaldırıldı

Bolsonaro, bağırsak düğümlenmesi nedeniyle hastaneye götürüldü

03 Ocak 2022 13:35

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun  bağırsak tıkanıklığı sebebiyle hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Brezilya medyasının aktardığına göre, 66 yaşındaki Bolsonaro tedavi için tatilde olduğu Sao Paulo'daki Vila Nova Star Hastanesi'ne götürüldü.

Devlet Başkanı Bolsonaro, Twitter hesabından fotoğraf paylaşarak, dün öğlen yemeğinden sonra kendisini kötü hissetmeye başladığını belirtti. Gece saatlerinde hastaneye geldiğini belirten Bolsonaro, "Karın bölgesinde iç tıkanıklık sebebiyle muhtemel bir ameliyat için daha fazla test yapılacak." ifadesini kullandı.

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