Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro hakkında soruşturma başlatılıyor

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Brezilya'da Yüksek Mahkeme, Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun federal polisin işlerine yasa dışı bir şekilde müdahale ettiği iddiası hakkında soruşturma başlatılmasını onayladı.

Yüksek Mahkeme yargıcı Celso de Mello kararını duyurduğu açıklamada, "Bu ülkenin lideri de diğer vatandaşlar gibi bu ülkenin yasalarına uymakla yükümlüdür" ifadelerini kullandı.

Hâkim de Celso ayrıca Bolsonaro'nun geçen ay yaptırdığı iki Covid-19 testinin sonuçlarını teslim etmesi için hükûmete 48 saat verdi. Bolsonaro, testin sonuçlarını açıklamayı reddetmişti.

Ülkenin Adalet Bakanı Sergio Moro geçen hafta görevini bırakmış ve Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'yu gizli belgelere erişim için kendisine yakın yeni bir federal polis şefi atamaya çalışmakla suçlamıştı.