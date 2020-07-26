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Dünya

Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro dördüncü Koronavirüs testinin negatif çıktığını duyurdu

Bolsonaro, iyileştiğini duyururken hidroksiklorokinle poz verdi

26 Temmuz 2020 10:44

T24 Dış Haberler

2 haftadır yeni tip Koronavirüs (Covid-19) tedavisi gören Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, son testinin negatif çıktığını açıkladı. 

Testinin negatif çıktığını Twitter'dan duyuran Bolsonaro, paylaştığı fotoğrafta Koronavirüs tedavisinde kullanımı tartışmalı sıtma ilacı hidroksiklorokini tutarak poz verdi. Hastalığı yendiğini duyuran Bolsonaro motosikletle gezintiye çıktı. 

Temmuz ayının başında ateş ve vücut ağrısı şikayetleri olduğunu söyleyen Bolsonaro, Covid-19 hafif atlattığını söylemişti. Tedavi gördüğü süre boyunca maske takmadan Başkanlık Sarayı'ndaki personelle iletişim kurduğu belirtilen Bolsonaro tepki çekmişti. 

Bolsonaro, salgının başından bu yana önlemleri ciddiye almamakla eleştirilirken Brezilya'da toplam kaydedilen vaka sayısı 2 milyon 39 bini geçti. 

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