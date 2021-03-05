Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro: Covid-19 hakkında mızmızlanmayı kesin; daha ne kadar ağlayacaksınız?

T24 Dış Haberler

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, ülkesinde Koronavirüs vaka sayısı ve Covid-19 kaynaklı ölümler artış gösterirken halka "mızmızlanmayı kesmelerini" söyledi.

Perşembe günü bir etkinlikte konuşan Bolsonaro, Koronavirüs önlemlerine tepki gösterirken, "Mızmızlanmayı kesin. Bu konu hakkında ağlamaya ne kadar devam edeceksiniz" ifadelerini kullandı.

Bolsonaro konuşmasının devamında, "Ne kadar daha evde kalıp her şeyi kapatacaksınız? Artık kimse katlanamıyor. Ölümler konusunda üzgünüz ama bir çözüm bulmamız gerekiyor" dedi.

Brezilya, Koronavirüs pandemisi boyunca geçirdiği en ağır dönemlerden birini geçiriyor. Bolsonaro'nun konuşmasından önceki 24 saatte ülkedeki vakalarda rekor artış görülmüştü. Çarşamba günü aynı zamanda bin 910 ile ülkede en çok vakanın görüldüğü ikinci gündü.

Vaka sayılarındaki ani ve hızlı artışın gerekçesinin ilk olarak Manaus kentinde tespit edilen ve çok bulaşıcı olan bir Covid-19 varyantı olduğuna inanılıyor.