"Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro bir askeri darbe hazırlığında"

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Eski devlet başkanları, başbakanlar ve sol görüşün önde gelen isimlerinden oluşan bir grup, aşırı sağcı Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun bir "askeri darbe hazırlığında" olduğunu ifade etti.

Açık mektupta Bolsonaro'nun demokrasiye bir tehdit oluşturduğu ve Donald Trump'ın destekçilerinin 6 Ocak'ta ABD Kongresi'ne yaptığı baskından modellenmiş bir saldırı planladığı ifade edildi.

Mektupta imzası bulunanlar arasında eski İspanya başbakanı José Luis Rodriguez Zapatero, eski Yunanistan maliye bakanı Yanis Varufakis, eski Britanya İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn ve Nobel Ödüllü Arjantinli insan hakları aktivisti Adolfo Pérez Esquivel de var.

Brezilyalı milletvekillerinin 7 Eylül'de meydana gelebilecek bir saldırı konusunda bilgilendirildiği ifade edildi.

Anketlere göre seçmenlerin yüzde 60'ı, gelecek sene yapılacak seçimlerde hiçbir şekilde Bolsonaro'ya oy vermeyeceğini söylüyor.