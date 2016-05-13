Brezilya Devlet Bakanı Rousseff: Ülkemde darbe yapıldı

Brezilya'da Senato'nun kararı ardından görevden uzaklaştırılan Devlet Başkanı Dilma Rousseff, 'ortadakinin bir darbe olduğunu ve ülkenin geçmişindeki askeri darbeyle mücadele ettiği gibi bu darbeyle de mücadele edeceğini' söyledi.

Senato'da Çarşamba günü yapılan oylamada Rousseff'e azil davası açılması yönünde karar alınmış, böylece Rousseff otomatik olarak görevden uzaklaştırılmıştı.

Rousseff 2014'te yeniden iktidara geldiği genel seçimler öncesinde, kamu açığını gizlemek amacıyla bütçede usulsüzlük yapmakla suçlanıyor.

2011'den bu yana iktidarda bulunan Rousseff'ten boşalan görevi, Devlet Başkanı Yardımcısı Michel Temer üstlenecek.

Başkanlık sarayından ayrılmadan önce kısa bir konuşma yapan Rousseff, azil davası kararını 'darbe' olarak değerlendirdi.

Rouseff, "Hatalar yapmış olabilirim ancak hiçbir suç işlemedim" dedi.

Rousseff, 1960, 70 ve 80'li yıllardaki askeri yönetime gönderme yaparak, "Bu ülkede bir kez daha bir darbeyle mücadele etmenin gerekeceği hiç aklıma gelmezdi" dedi.

Bu dönemde Rouseff bir gerilla örgütü içinde yer almıştı.

Davanın altı ay sürebileceği, dolayısıyla da Rousseff'in Ağustos ayındaki Rio Olimpiyatları sırasında görevde olmayacağı belirtiliyor.

Eğer açılacak davadan Rousseff'in azli yönünde karar çıkarsa, Temer 2018 seçimlerine kadar ülkenin yeni lideri olarak görev yapacak.