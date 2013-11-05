Brezilya da yabancı diplomatları izlemiş

ABD'nin casusluk skandalının ardından, benzer bir gelişme de Brezilyal'da yaşanıyor. Brezilya istihbarat servisinin, yaklaşık 10 yıl önce başkent Brasilia'daki Amerikalı, Rus, İranlı ve Iraklı diplomatları casusluk şüphesiyle izlediği ortaya çıktı.

Folha de S. Paulo gazetesinin, Brezilya'nın Abin istihbarat servisinden elde ettiği belgelere dayandırdığı haberinde, servisin, casusluk ekipmanı barındırdığı şüphesiyle ABD Büyükelçiliği tarafından kiralanan büroyu izlediği belirtildi.

Haberde, Brasilia'da 2003-2004 yıllarında yürütülen en az 10 istihbarat operasyonu hakkında ayrıntılı bilgi verilirken, Rusya, İran ve Irak büyükelçiliklerinden diplomatların da büyükelçiliklere ve rezidanslarına giriş çıkışlarında izlendiği ve fotoğraflarının çekildiği kaydedildi.

Gazete, Abin'in bilhassa Brezilya'da silah anlaşması müzakereleri yürüten Rus yetkililerle ilgilendiğini ve İran'ın Havana Büyükelçisini, Brezilya'yı ziyareti sırasında izlediğini yazdı. Abin'i denetleyen Brezilya Kurumsal Güvenlik Kabinesi, e-postayla yaptığı açıklamada, Folha'nın haberinde adı geçen tüm operasyonların, "ulusal çıkarların korunması yasasıyla uyum içinde olduğu" bildirildi.

Açıklamada, Folha'ya belgeleri sızdırdığı sanılan kişiler hakkında kovuşturma açmayı planlandığı da dile getirildi.

ABD Ulusal Güvenlik Ajansının, küresel casusluk faaliyetleri çerçevesinde Brezilya liderini de gizlice dinlediği iddia edilmişti.

İddialara sert tepki veren ve bunun insan haklarının ihlali olduğunu belirten Brezilya Devlet Başkanı Dilma Rousseff, ABD'ye planlanan resmi ziyareti ertelediğini açıklamıştı. Rousseff, BM'de yaptığı konuşmada da ABD'nin "bilgilerin toplanmasının terörizm, uyuşturucu kaçakçılığı ve diğer örgütlü suçlarla mücadeleyi amaçladığına yönelik argümanını kabul etmediklerini" söylemişti.