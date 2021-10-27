Brezilya'da senato komitesi, Bolsonaro'nun Covid salgınıyla ilgili suçlamalarla karşı karşıya kalmasını tavsiye etti

Brezilya’da senatörlerden oluşan komite, Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’nun Covid-19 pandemisini ele alış biçimini nedeniyle suçlamalarla karşı karşıya olmasını destekleyen yönde oy kullandı.

BBC’de yer alan habere göre, 11 üyeli komiteden 7 kişi, Bolsonaro’nun insanlığa karşı işlenmiş suçlar dâhil olmak üzere 9 farklı suçlamayla karşı karşıya kalmasını destekledi.

Komite Başkanı Omar Aziz, bulguları bu hafta Brezilya Başsavcısı’na gönderecek. Öte yanda Bolsonaro tarafından atanmış bir isim olan Brezilya Başsavcısı’nın bu tavsiyeleri değerlendirip değerlendirmeyeceği bilinmiyor.

Koronavirüs salgınını başından bu yana ciddiye almayan, kısıtlamaları desteklemeyen Bolsonaro, “hiçbir şeyden suçlu olmadığını” savunuyor.

Brezilya’da 600 binden fazla insan Covid nedeniyle hayatını kaybetti.

Senato komitesinin raporu, Bolsonaro hükûmetinin Koronavirüs’ün ülkede yayılmasına izin veren, sürü bağışıklığını benimseyen bir politika takip ettiğini belirtti. İnsanlığa karşı işlenmiş suçların yanı sıra komite, Bolsonaro’nun suça teşvik, belgelerin yanlış verilmesi ve sosyal hakların ihlali gibi suçlarla da karşı karşıya kalması gerektiğini düşünüyor.