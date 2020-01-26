Brezilya'da selden ölenlerin sayısı 38'e yükseldi

Brezilya'nın güneydoğusunda aşırı yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında ölenlerin sayısı 38'e yükseldiği açıklandı.

Minas Gerais eyaletinin 54 saatten bu yana aşığı yağışların etkisi altında olduğu belirtilirken, sel ve toprak kayması sonucunda 37 kişinin öldüğü, 25 kişinin de kayıp olduğu bilgisi verildi.

Öte yandan Eyaletteki 47 şehirde acil durum ve afette yaşamını yitirenler için 3 gün yas ilan edildi.

Belo Horizonte şehrinde son 24 saatte metrekareye 171 milimetre yağış düştüğü açıklandı.