Brezilya'da sel 19 kişinin ölümüne sebep oldu; 500 aile evsiz kaldı

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Brezilya'nın Sao Paulo eyaletinde sel ve yağışın sebep olduğu toprak kaymaları nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti.

Eyalette 9 kişinin de yaralandığı ve çok sayıda kişinin hala kayıp olduğu; 500 ailenin ise evsiz kaldığı belirtildi.

Sao Paulo Valisi João Doria, sel bölgesini havadan gözledikten sonra acil durum fonunu kullanma kararı aldı.

İtfaiye ve sağlık çalışanları bölgede arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. Şu anda 14 kişinin kayıp olduğu düşünüldüğü ifade edildi.

Yağışlı sezonun başlamasının ardından yoğun yağmur yağışı nedeniyle Bahia ve Minas Gerais'de 40 kişi hayatını kaybetti.