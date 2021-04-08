Brezilya'da seks işçileri aşılamada öncelik istedi: Ön saftayız

Brezilya'nın Güneydoğudaki Belo Horizonte şehrinde seks işçileri, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadelenin ön safhasında yer alanlara tanınan aşı önceliği kapsamına alınmaları talebiyle bir haftalık greve gitti.

Binlerce seks işçisinin grev ilanıyla ilgili açıklamada, "oda kiralayarak çalıştıkları otellerin pandemi kısıtlamaları çerçevesinde kapatılmasıyla sokakta çalışmakta zorunda kaldıklarına" dikkat çekildi.

"Ekonomiyi ayakta tutuyoruz"

Sputnik Türkçe'nin AFP'den aktardığı habere göre; Minas Gerais Eyaleti Seks İşçileri Derneği Başkanı Cida Vieira, "Biz ön saftayız, ekonomiyi ayakta tutuyoruz ve aşılanmamız gerekiyor" dedi.

Seks ticaretine hizmet verirken kapatılan otellerin bulunduğu sokakta pazartesi günü protesto gösterisi düzenleyen Vieira'nın öncülüğündeki kadınlar, "Seks işçiliği profesyonel meslektir", "Seks işçilerinin sağlığa ihtiyacı var" gibi pankartlar açtı.

"Biz de sağlık eğitimcileriyiz"

Protestoculardan biri olan Lucimara Costa, "Her kesim ve türden insanla muhatap olduğumuz ve hayatımızı riske attığımız için biz de öncelikli gruba dahiliz" dedi.

Vieira "Biz de öncelikli grubuz, çünkü biz de sağlık eğitimcileriyiz, karşımızdakileri eğitiyoruz. Erkekler için cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar hakkında bilgi verdiğimiz, prezervatif dağıttığımız... için bu grubun bir parçasıyız" diye ekledi.

Brezilya'da dün 92 bin 625 yeni vakayla toplam vaka sayısı 13 milyonu geçerken, 3829 ölümle toplam can kaybı 340 bin 776'ya çıktı ki, bu, ABD'den sonraki en yüksek sayı.