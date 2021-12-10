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Spor

Brezilya'da şampiyon Atletico Mineiro

50 yıllık şampiyonluk özlemine son veren siyah-beyazlı ekip, tarihinin ikinci şampiyonluğunu elde etti

10 Aralık 2021 10:44

Brezilya Birinci Futbol Ligi'nde Atletico Mineiro, şampiyon oldu.

Şampiyonluğu iki hafta önce garantileyen Atletico Mineiro, son hafta mücadelesinde deplasmanda Gremio'ya 4-3 yenildi.

Bu sonuçla ligi 84 puanla zirvede tamamlayan siyah-beyazlılar, 50 yıllık şampiyonluk özlemine son verirken, tarihinin ikinci şampiyonluğuna ulaştı.

Sezonu Flamengo 71 puanla ikinci, Palmeiras ise 66 puanla üçüncü sırada tamamladı.

Bu yıl ocak ayında Atletico Mineiro'ya transfer olan yıldız futbolcu Hulk, gol krallığı yarışında 19 golle zirvede yer aldı.

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