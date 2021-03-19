Brezilya'da Koronavirüs ölümleri artarken Bolsonaro "Sanki insanlar sadece Covid-19'dan ölüyor" dedi

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Brezilya'da Koronavirüs kaynaklı ölümler 450 bini geçerken, salgını ciddiye almayan açıklamalarıyla bilinen Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, kendisine yönelik bir "savaş" olduğunu iddia etti. Bolsonaro "Sanki insanlar sadece Covid-19'dan ölüyor" dedi.

CNN'de yer alan habere göre, Brezilya'da günlük Koronavirüs vakaları 90 bini görürken Başkanlık Sarayı'ndan destekçilerine maskesiz bir şekilde seslenen Devlet Başkanı Bolsonaro, "Bu Başkan'a yönelik bir savaş hâline geldi. Sanki insanlar sadece Covid-19'dan ölüyor" dedi.

Bolsonaro "Hastaneler yüzde 90 oranında dolu ama bunların kaçı Covid, kaçı başka hastalık öğrenmeliyiz" dedi. Brezilya genelinde şehirlerde yoğun bakım ünitesi doluluk oranları yüzde 90'ı geçti. Pek çok sağlık kuruluşu yoğun bakımlardaki Covid-19 hastalarının yoğunluğunu belgeliyor.

Koronavirüs salgınının büyüklüğünü ciddiye almadığını sık sık belirten Bolsonaro "Evet tabii ki bir çözüm istiyoruz ve ölümlerden üzüntü duyuyoruz ama karantina neden oldu? İnsanların işsizlikten çektiğini görüyoruz. Bana Koronavirüs'le mücadelenin işe yaradığı bir ülke gösterin" dedi.